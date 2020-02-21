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MEB'den müjde gibi haber! Ders sayıları düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni lise tasarımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "İlk 50 ülkeyi sıralayın, neden bu ülkelerin tamamında lisede 5-6 ders var da, bizde niye 15-16 ders var?" diyerek ders sayılarının düşeceği sinyalini verdi.

21.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:19MEB'den müjde gibi haber! Ders sayıları düşüyor

Yeni ilkokul ve ortaokul tasarımına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulunan Selçuk, "Bütün dünyada aklınıza gelen ilk 50 ülkeyi sıralayın, neden bu ülkelerin tamamında lisede 5-6 ders var da, bizde 15-16 ders var?" sorusunun kendisine sorulduğunu aktaran Selçuk, "Ders çeşidinin fazla olması öğrencilerin her konuda yüzeysel kalmasına ve derinleşememesine yol açmaktadır. Bunu çözmek mümkün ve pilot için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Artık zamanı gelmiştir, yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

PİLOT UYGULAMA GELECEK YIL BAŞLIYOR

Yeni lise tasarımı konusunda uzun zamandır çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Selçuk hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Selçuk, gelecek yıl pilot uygulamanın başlatılacağını vurguladı.

Pilot uygulamalar yapılmadan ulusal ölçekli değişimlere gidilmeyeceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Ortaöğretimle ilgili de inşallah Türkiye yeni bir döneme doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni lise sistemindeki üniversite sınavına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, "Öğrencilerin üniversite meselesi 5 yıl sonraki bir konu. Konuyla ilgili her türlü altyapı çalışmalarımız hazır. Öğretmen eğitimi, öğrenci rehberliği, aileleri bilgilendirme konularında içerikler, sunumlar, videolar hazırlıyoruz. Orada bir problem yok." dedi.


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