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MEB'den öğretmenler için web sitesi

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programları, eğitim haberleri ve etkinliklerden haberdar olabilmesine imkan tanıyacak "ogretmen.meb.gov.tr" web sitesinin hizmete sunulduğunu bildirdi.

08.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:52 MEB'den öğretmenler için web sitesi
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programları, eğitim haberleri ve etkinliklerden haberdar olabilmesine imkan tanıyacak "ogretmen.meb.gov.tr" web sitesinin hizmete sunulduğunu bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenler için hazırlanan yeni web sitesine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Öğretmenlerimizin mesleki gelişim programlarından, eğitim haberlerinden, etkinliklerimizden haberdar olabilecekleri, öğretmen kitaplığına erişim sağlayabilecekleri kendilerine özel web sitesi yayında."
Öğretmenler için hazırlanan web sitesine "ogretmen.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Ziya Selçuk, MEB, Güncel

Kaynak: AA

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