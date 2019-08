MEB'den öğretmenlere "mazerete bağlı yer değiştirme" duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınacak.

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak.

Alanlar itibarıyla norm kadro ac¸ıgˆı bulunan egˆitim kurumlarının tamamı ile boşalması muhtemel eğitim kurumları, Bakanlıgˆın "http:// personel.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilerek tercihe ac¸ılacak. Yer degˆis¸tirmeler, bilgisayar ortamında hizmet puanı u¨stu¨nlu¨gˆu¨ esasına go¨re yapılacak. O¨gˆretmenlerin hizmet puanının hesabında yer değiştirme bas¸vurularının son gu¨nu¨, hizmet su¨resinin hesabında da 30 Eylu¨l esas alınacak.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" internet adreslerindeki "mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek. Öğretmenler, formun gerçeğe uygun doldurulmasından sorumlu olacak. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecek.

O¨gˆretmenlerin s¸ahsen bas¸vuru yapmaları esas olmakla birlikte go¨revli oldukları il veya ilc¸e dıs¸ında bulunan o¨gˆretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletis¸im arac¸larıyla kadrolarının bulundugˆu egˆitim kurumu mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne su¨resi ic¸inde ulas¸tırarak bas¸vurularının onaylanmasını isteyebilecek.

Başvuru süreci

Başvurular iki aşamada alınacak.

Birinci aşamada öğretmenler, elektronik başvuru formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçtikleri başvuru formunu onaylatacak.

İkinci aşamada öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi "http://personel.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecek.

Başvurular, 5-9 Ağustos'ta kabul edilecek ve onaylanacak. Tercihler ise 22-27 Ağustos'ta yapılacak ve onaylanacak.

Tercih sürecinin ardından atamalar, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.

Kaynak: AA