Haberler » Güncel » MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay

MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

11.10.2019 15:40MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.
Bakanlık bürokratları, il milli eğitim müdürleri, kurum yöneticileri ve öğretmen sendikalarından temsilcilerin katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde dün başlayan Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme Çalıştayı sona erdi.
Çalıştayda takvim düzenlemesi başta olmak üzere öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin değerlendirmesi yapıldı, ayrıca hayata geçirilecek düzenlemelerle ilgili öneri kararları oluşturuldu.

MEB, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:10 Mesai arkadaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
17:15 İstanbul'da, suriyelilerden "barış pınarı harekatı"'na destek
17:15 Kartal'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler
17:15 Şanlıurfa suruç'a havanlı saldırı 2 sivil şehit
17:15 Sarıyer'de bıçaklanarak öldürülen doktorun cenazesi adli tıp'tan alındı
17:10 Zonguldak Belediye Başkanı'ndan Çufalı'ya ziyaret
17:15 Msb'den, 'tek tek hesap sorulacak' videosu
11.10.2019 17:17:47