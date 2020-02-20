Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), illere "zorbaca içeriğe sahip oyunlara" ilişki uyarı yazısında,

Yazıda, ögˆrencilerin fiziksel, bilis¸sel ve psikososyal alanlarda bir bu¨tu¨n olarak gelis¸imlerini destekleme ve egˆitimlerini gu¨venli okul ikliminde sagˆlamanın Bakanlıgˆın o¨ncelikli go¨revleri arasında bulunduğu belirtildi.

Son do¨nemde du¨nyanın pek c¸ok u¨lkesinde, o¨gˆrenciler arasında bazı fiziksel ve duygusal zorbalık davranıs¸larının ortaya c¸ıktıgˆının go¨ru¨ldüğü ifade edilen yazıda, çes¸itli u¨lkelerden videolar c¸ekilerek sosyal medya kanalları ile "viral" bir s¸ekilde yayıldığı vurgulandı.

C¸ocuk ve genc¸lerin s¸aka veya espri gibi go¨rdu¨kleri bu fiziksel mu¨dahalelerin sosyal medya terminolojisinde "challenge" olarak adlandırıldığına işaret edilen yazıda, bunların ciddi bedensel, ruhsal zararlar verme potansiyeli olan kaba, incitici davranıs¸lar olduğu belirtildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Popu¨ler olan ve u¨lkemizde de sosyal medya paylas¸ımları ile yayılmaya bas¸layan 'Tripping Jump Challenge-Hadi Gel Zıplayalım Meydan Okuması' isimli bir zorbalık eyleminde s¸aka adı altında bir grup o¨gˆrencinin bas¸ka bir o¨gˆrenciye zarar verme ihtimali so¨z konusudur. Videolarda yer alan bu zorbalıkta, o¨gˆrencilerin yaralanma hatta o¨lme riski ile kars¸ı kars¸ıya kaldıgˆı go¨ru¨lmektedir. Videoların sosyal medyada paylas¸ılmasıyla birlikte yayılma hızı da artmaktadır. Genc¸lerimiz, interneti aktif bir s¸ekilde kullanmasından dolayı bu gibi olaylarda risk altında bulunmaktadır. Bahsi gec¸en s¸aka ya da oyun tarzındaki zorbalık olayları tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalıgˆı' sorununun tezahu¨rlerinden biri olarak ele alınmalıdır. O¨nleme c¸alıs¸maları da akran zorbalıgˆı u¨st bas¸lıgˆı altında ele alınarak tu¨m okul gu¨venligˆi ve s¸iddetten arındırılmıs¸ okul kavramı c¸erc¸evesinde yapılandırılmalıdır. "

Yazıda, o¨gˆrencilerin okul ic¸inde ve sosyal medyada birbirlerine zarar verme potansiyeli olan bu gibi davranıs¸larda bulunma riskine kars¸ı dikkatli bir s¸ekilde takip edilmeleri ve bu konuda o¨gˆretmen, o¨gˆrenci ve velilere gerekli bilgilendirilmenin yapılması istendi.

"Oyunlar konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda sosyal medya üzerinden yayılan oyunlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Eğitimi böyle sadece öğretmenin, anne ve babaların sorunu olarak görmediklerine işaret eden Selçuk, bunun için bir toplumsal okuma, ekosistemin gerekliliğini vurguladı.

Selçuk, internetten yayılan "hadi zıplayalım" şeklindeki meydan okumanın İngilizce'den çevrildiğini, dünyadan ülkeye geldiğini anlattı.

Bu oyunun bir örnek olduğunu, yarın başka bir zorbalığın olabileceğini anlatan Selçuk, "Zorbalık içeren oyunlar konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Bu konunun anne babalar ve öğretmenlerin odağında olması gerektiğinin altını çizen Selçuk, bu konuda dikkatli olunmasını istedi.

İl müdürlerinin hepsini konuya ilişkin uyardıklarını dile getiren Selçuk, gereken her türlü tedbirin inanılmaz bir hızla alındığını aktardı.

Okul müdürlerine dönük çalışmalar yürütüldüğünü, zorbalıkla ilgili psikolojik danışma içeriklerinin hazırlandığını dile getiren Selçuk, öğretmenlerin uluslararası eğitim aldıklarını söyledi.

Bu eğitimlerin sayısını artıracaklarını bildiren Selçuk, "Bununla ilgili videolar hazırladık. Eğitimleri yaygınlaştıracağız. Çocukları sosyal medyanın veya uluslararası dijital kapitalist içeriklerin zorbalığına bırakmayacağız, hepimiz onlara sahip çıkacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA