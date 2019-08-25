MEB'den özel okul açılmasına yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim kurumlarına standartlar getirilmesi konusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kim okul açmaya ehildir, yetkindir anlamında bazı standartlar çalışılıyor, bunun yönetmeliği de bitmek üzere." dedi.

Bakan Selçuk, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Emine Bulut'un eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde öldürülmesi olayıyla ilgili soruyu yanıtlayan Selçuk, bakanlık olarak olaya çocuğun gözünden bakmak zorunda olduklarını belirtti.

Bu konularda bir taraftan müfredat içerikleri bir taraftan da öğretmen ve ebeveynlere yönelik halk eğitim merkezleri aracılığıyla eğitimler düzenlediklerini, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler üretildiğini dile getiren Selçuk, "Bu işin sosyolojik, antropolojik, ekonomik boyutu hepsinin birlikte değerlendirilerek topyekün bir bakış açısı, farkındalık geliştirme ihtiyacımız var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tekil olarak da bu tür olaylarla bağlantılı sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getirmek için ama asıl daha küçük yaşlardayken kadın erkek eşitliği konusunda ve değerlendirmelerin daha rasyonel bir temele oturması hususunda birtakım çalışmalarımız var." diye konuştu.

"Okullarda bilinçli fidan dikimi eğitimleri verilecek"

Orman yangınları ile ilgili bir soru üzerine de Selçuk, yangınların önemli bir kısmının bilinçsizlik ve neyin nerede, ne şekilde kullanabileceği konusundaki farkındalık eksikliğinden kaynaklandığını aktardı. Selçuk, konuya ilişkin, "Okuma parçalarında, sınıftaki tartışmalarda çeşitli hikaye kitaplarında bu konuların gündeme gelmesi, çeşitli videolarla kamu spotlarıyla farkındalığın artması konusunda hem Tarım ve Orman Bakanlığımız, hem Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili diğer kuruluşlar çalışıyor." dedi.

Bakan Selçuk, bu sene fidan dikimi konusunda çocukların var olanı korumakla ilgili bir bilinç geliştirmeleri ve yeni fidan dikerken daha şuurlu olmaları için de gayretleri olduğunu ifade etti.

"Risk taşıyan özel okullarla ilgili çalışma yürütülüyor"

Selçuk, İstanbul Halkalı'daki bir özel okulun, kısa mesajla kapatıldığını velilere duyurduğuna yönelik habere ilişkin değerlendirmesinde ise "Bu yıl özel eğitim kurumlarına standartlar getirilmesi konusunda çalışma yürütüyoruz. Özel okul açılabilmesi için fiziksel ve mekansal şartların ötesinde, kurumun yetkinliği ve yatırım sermayesiyle ilgili konularda bazı kriterler getirip bunlar doğrultusunda kim okul açmaya ehildir, yetkindir anlamında bazı standartlar çalışılıyor, bunun yönetmeliği de bitmek üzere." bilgisini paylaştı.

Binlerce özel okulda çok az sayıda problem yaşandığını dile getiren Selçuk, "Sistemin bütünü üzerinden, bir okul üzerinden bütün özel öğretim kurumlarını, özel okulları yaftalarsak bu bir gereksiz güvensizlik oluşturur. Ama bu tür bir okul varsa da gereğini yapmak öncelikle öğretmenimizi, çocuklarımızı, velilerimizi mağdur etmemek için tedbir almak bizim sorumluluğumuz. Bu olayın da farkındayız." ifadelerini kullandı.

Haberde sözü geçen özel okulla ilgili haftalarca önce soruşturmanın başlatıldığını bildiren Selçuk, ayrıca kapanma riski olan okullarla ilgili çalışma yürüttüklerini aktardı.

"Makbuz karşılığındaki gönüllü bağışları online izliyoruz"

Bakan Selçuk, okullara kayıt için "zorunlu bağış" ve "özel sınıf" iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Eğitimin ücretsiz olmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu ve adrese dayalı sistemde otomatik kayıt sisteminin bulunduğunu hatırlatan Selçuk, "Herhangi bir okulun, adresteki öğrencinin kaydını orada olduğu halde 'yapmıyorum' demek gibi bir şansı asla yok. Bize gelen şikayetlerden de biliyoruz ki bu tür yaşanmışlıklar var. 'Hiçbir okulumuzda bağış alınmamaktadır' diye bir şey doğru olmaz." dedi.

"Özel sınıf açma konusunda bu okulların tamamında soruşturma başlattık." bilgisini veren Selçuk, "Bir okulda ayrı bir sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey." ifadesini kullandı.

Selçuk, okullarda eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için okul aile birliklerinin velilerden makbuz karşılığında aldıkları gönüllü bağışları da bir yazılımla online olarak izleyebildiklerini aktardı.

"Fen liselerinde profesörler eğitim verecek"

Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını anlatırken yaz döneminde öğretmenlere yönelik onlarca eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Öğretmenlerin geliştirilmesi konusunda üniversitelerin eğitim fakülteleri ile ortak çalışmalar yaptıklarını dile getiren Selçuk, "Özellikle fen liselerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersleri üniversitelerden bazı profesörlerin vermesi konusunda bu sene ilk kez çalışmamız olacak" dedi.

"Liselerde yapay zeka dersleri başlayacak"

Yapay zeka konusunda büyük bir hazırlık yürüttüklerini bildiren Selçuk, makine öğrenmesi, büyük veri gibi konuların bakanlığın karar destek sistemlerinin içine girmesi, e-okul ve dijital altyapıda kullanılması için yürütülen çalışmalara değindi. Bakan Selçuk, ayrıca lise seviyesinde de yapay zeka derslerinin olması için hazırlık yürüttüklerini söyledi.

Selçuk, tasarım-beceri atölyelerinde kodlama eğitimlerinin verilmesi için de çalıştıklarını, bu çalışmaların birkaç sene içinde toparlanacağını vurguladı.

Açıklanan ortaöğretim programıyla ilgili 100'ün üzerinde kuruma yazı yazdıklarını, bu konuda çok güzel geri bildirimler geldiğini dile getiren Selçuk, böylece "Tarih seçmeli ders olacak" gibi bazı yanlış anlaşılmaları da önleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

"Ödevimiz var, farkındayız"

Bakan Selçuk'a öğretmenlerin özlük hakları, atamaları gibi konulardaki iyileştirmelerle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğu da soruldu.

"Kısa vadede ücretli öğretmenlerin durumunu iyileştirmekle ilgili bir ödevimiz var, bunun farkındayız." diyen Selçuk, "Ekonomik imkanlar elverdikçe bunu en kısa sürede hayata geçirmekle ilgili çabamız sürüyor." açıklamasında bulundu.

Eğitim fakültelerinden her sene 40 bin dolayında yeni mezun verildiğini aktaran Selçuk, bu kontenjanı yüzde 10 düşürmekle ilgili YÖK'le mutabakat sağladıklarını bildirdi.

Pedagojik formasyonun kaldırılmasının amacını, "Bu sertifikayı alan herkesin atama beklemesi yerine atamaya hak kazanan öğretmenlere formasyonu yeni bir kimlik içinde vermek" olarak açıklayan Selçuk, "Yani hiç kimsenin formasyon alması gerekmiyor. Onu biz zaten halledeceğiz." dedi.

"Okullardaki kurslarda merkezi sınav yapılacak"

Dershane sonrası döneme ait yapılan çalışmaları da özetleyen Selçuk, bakanlık olarak okullarda ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili yeni bir modelleme yaptıklarını ifade etti.

Bu kurslarda öğrencilerin yeteneğini, becerisini izlemek, ailelerine geri bildirim vermek gibi yenilikler olacağını vurgulayan Selçuk, bununla ilgili bir yazılım hazırlandığını bildirdi. Video kütüphane de oluşturduklarını hatırlatan Selçuk, bu kütüphaneye mobil ulaşımın da mümkün olacağını, böylece Türkiye'nin her yerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanabilmek için bir altyapı sağladıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, "Bütün bu hazırlıklarımız, ortaokul ve lisede hafta sonu kurslarıyla da destekleniyor. Sonuçta bunu izlemekle ilgili merkezi sınav düzenleyeceğiz, bu yeni bir şey. Çocuklar bu kursları alırken verimle ilgili değerlendirme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA