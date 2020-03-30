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MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü (ÖRGM) öğrenci ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek için iki ayrı kılavuz hazırladı.

30.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:03
MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü (ÖRGM) öğrenci ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek için iki ayrı kılavuz hazırladı.

Ailelere yönelik rehberde koronavirüs riski sürecinde ebeveynlerin çocuklarına nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin öneriler yer aldı. 'Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak için Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi' ile 'Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi', Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Ailelere yardım rehberinde zorlu yaşam olayları karşısında 5 yaş altı, 6-11 yaş arası ve 12-18 yaş arasındaki çocukların verdiği tepkiler sıralanarak velilere çocukların psikolojilerini koruyucu önerilerde bulunuldu. 11 öneriden oluşan listenin ilk sırasında 'Bilgi edinin' yer alırken, bir salgın hastalık riski altında yapılabilecek en önemli şeylerden birisinin Kovid-19 hakkında doğru kaynaklardan bilgi almak, yetkili kişi ve kurumların riskten korunma yöntemleri ile ilgili verdikleri bilgileri mutlaka dikkate alıp, uyarı ve önerilere titizlikle uymak olduğu belirtildi. 'Dinleyin' önerisinde çocukların genellikle onları endişelendiren ve strese neden olan şeyler hakkında konuşmak istediklerine dikkat çekilerek, "Çocuğunuzu dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarla karşılıklı konuşmak ve sohbet etmek, onların yaşadıkları bu zorlu süreci atlatmaları için en sağlıklı ve doğal yoldur" denildi. 'İzin verin' önerisinde çocukların merak ettikleri her şeyi sorabilecekleri hatırlatılarak, "Çocukların sorularına gerçeğe uygun, somut, içten ve kısa cevaplar vermeye çalışın" tavsiyesinde bulunuldu. Rehberde 'normalleştirin', 'güven verin', 'rahatlatın', 'koruyun', 'birlikte vakit geçirin', 'sorumluluk verin', 'model olun', 'uzmana başvurun' önerileri ile de velilere tavsiyelerde bulunuldu.

BAKAN SELÇUK: AİLELERİMİZİ SÜREKLİ DESTEKLEYECEĞİZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili açıklamasında öğrencilerin eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleri ile desteklemeyi sürdürdükleri belirtirken, bu sürecin kolay olmadığına dikkat çekti. Selçuk, "İlk defa bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor. Uzaktan eğitimin her hafta çeşitliliği ve kalitesini de artırıyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime katkıları da her geçen gün artıyor" dedi. Öğrencilerin ve velilerin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerin de devreye girdiğini kaydeden Bakan Selçuk, "Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, bu kapsamda öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz, kılavuzları tamamlayarak internet üzerinden yayımladılar. Bundan sonra yeni desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz" mesajını verdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ziya Selçuk, Güncel
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