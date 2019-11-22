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MEB'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezi'ndeki turnuvada, öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

22.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:32MEB'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 'nin Halk Eğitim Merkezi'ndeki turnuvada, öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün medyaya 'Milli Eğitim'de silahlı eğitim' başlığıyla yansıyan habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Haberdeki İlçe Milli Eğitim'de kurulan poligonda 'turnuva' adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen söz konusu sportif etkinlik, federasyonu bulunan ve olimpik bir spor branşı olan 'atıcılık' sporu ile ilgilidir. 11-15 Kasım 2019 tarihlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Toprakkale Halk Eğitim Merkezi binamızda bulunan poligonda, 'Havalı Tabanca Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenler Kupası' adı altında turnuva düzenlenmiş, turnuvaya 44 öğretmenimiz katılmıştır. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9'uncu maddesinde bu spora başlama yaşının 10 yaş olduğu belirtilmektedir. Ayrıca haberde yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere yönelik açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinlikte öğrencilerimiz yer almamıştır. Kursa gelen öğrencilerimizden Mersin ilimizde yapılan Türkiye Atıcılık Kupasında kategorilerinde Türkiye 6'ıncısı ve 11'incisi dereceleri elde etmişlerdir. Kurs öğreticimiz Atıcılık Federasyonunda hakem ve üçüncü derece antrenör belgesine sahiptir."



Toprakkale, Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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