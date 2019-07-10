10.07.2019 11:08
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MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama

MEB'den yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin, Bakan Ziya Selçuk'un bu konuda iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirttiği ifade edildi.

Bakanlıkça bugün bir gazetede yer alan "ücretli öğretmene zam" haberiyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"EKONOMİDEKİ GELİŞMELERE BAĞLI YAPILACAK"

"Haberdeki konuyla ilgili bölüme ilave olarak; Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir."

MEB'den Ücretli öğretmene zam haberine ilişkin açıklama
MEB, Ekonomi, Güncel

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