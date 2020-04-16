Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

MEB'den 'uzaktan eğitim, yakından ilgi' seti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca ebeveynlerin çocuklarıyla evde geçirdiği zamanda, çocuklar ile diğer aile üyelerinin yakın ilişkiler ve güçlü bağlar kurmasına katkı sağlanması amacıyla 'Uzaktan eğitim yakından ilgi' başlıklı set hazırlandığı açıklandı.

16.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:18
MEB'den 'uzaktan eğitim, yakından ilgi' seti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca ebeveynlerin çocuklarıyla evde geçirdiği zamanda, çocuklar ile diğer aile üyelerinin yakın ilişkiler ve güçlü bağlar kurmasına katkı sağlanması amacıyla 'Uzaktan eğitim yakından ilgi' başlıklı set hazırlandığı açıklandı. Bakan Ziya Selçuk, "Ben biliyorum ki bu etkinliklerle çocuklarımız kadar velilerimiz de eğlenecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunmasının hayati derecede önemli olduğu bu süreçte, milyonlarca insanın mümkün olduğunca evlerinde vakit geçirdiği bildirildi. Toplumun tüm katmanları için olağanüstü bir deneyim olan bu dönemde, çocuklar ve diğer aile üyelerinin yakın ilişkiler kurarak güçlü bir aile bağı oluşturmasına katkı sağlamak için kılavuz, günlük program ve etkinlik tavsiyelerinden oluşan 'Uzaktan eğitim yakından ilgi' başlıklı set hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile velileri için hazırlanan öneri seti, Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA internet sitelerinden yayımlandı. Ayrıca, velilerin kılavuza ulaşabileceği link, cep telefonlarına kısa mesaj olarak da gönderildi" denildi.

'TİTİZ ÇALIŞMA YAPTIK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Şartların bizi getirdiği noktada çocuklarımızın, aileleriyle evlerinde geçirdiği zaman çok kıymetli. Vaktimizi, hep beraber eğlenerek, öğrenerek, aile bireyleriyle daha da yakınlaşarak ve en önemlisi güzel anılar biriktirerek geçirmek için uzmanlarımızla titiz bir çalışma yaptık ve ortaya bu kapsamlı set ortaya çıktı. 'Uzaktan eğitim yakından ilgi', aslında yapmak istediğimizi çok güzel özetliyor. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda okuyan her sınıf düzeyindeki çocuklarımız için ayrı etkinlikler, ayrı öneriler hazırladık. Ben biliyorum ki bu etkinliklerle çocuklarımız kadar velilerimiz de eğlenecek" dedi.

'YANINIZDAYIZ, BİRLİKTE ATLATACAĞIZ' MESAJI

Açıklamada, setin içeriği ile ilgili bilgiler de verildi. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan kılavuzda, öğrenci ve ailelerine, 'Bu süreçte yanınızda, yakınınızdayız. Birlikte atlatacağız' mesajı iletilirken, çocuklarla yetişkinlerin eğlenceli ve aynı zamanda öğretici aktiviteler yapabilmeleri için öneriler sunuldu. Kılavuzda, ebeveynlere yönelik 'sakin ve soğukkanlı olun', 'haber saatini sınırlandırın', 'destekleyici olun', 'eğlenmeyi ihmal etmeyin' tavsiyelerinde bulunuldu. Ayrıca evin her köşesinde ve odasında uygulanabilecek etkinlik önerileri de sıralandı. Çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek amacıyla hikayeleştirme, oyun, egzersiz, okuma önerilerinde bulunuldu. Kılavuzun içinde fen bilimleri ve matematik etkinlikleri içeren bölümler de yer aldı.

HER YAŞ GRUBU İÇİN GÜNLÜK PROGRAM, 100 ETKİNLİK

Sette, 'Öğrenirken eğlenelim, eğlenirken öğrenelim' sloganıyla üretilmiş her yaş grubuna yönelik etkinlik tavsiyelerinin 'günlük program' olarak yer aldığı ve 100 etkinliğin listelendiği 23 poster de bulunuyor. Posterlerdeki günlük programlarda ise çocukların evde geçirdiği zamanın sağlıklı, keyifli ve verimli değerlendirilebilmesi için yapılacaklar da adım adım, saat saat sunuluyor. Bakanlık yetkilileri, uzaktan eğitim sürecinde ebeveynler, çocuklar ve gençlere yönelik bu tür iletişim çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ziya Selçuk, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Güncel ››MEB'den 'uzaktan eğitim, yakından ilgi' seti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:28: Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu asker, polis ve AFAD ekipleri arıyor - Haber 15:28: Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü - Haber 15:28: Hatay'da "gizli hayırseverler" 4 bakkalın veresiye defterini satın aldı - Haber 15:27: ANTALYA 10 yaşındaki çocuk, drone alacağı parayı devlete bağışladı - Haber 15:27: ANTALYA Yol ortasında lüks otomobilinden inip, tulumu ile böyle oynadı - Haber 15:14: Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi