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MEB'den velilere "Uzaktan Eğitim, Yakından İlgi" seti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların ebeveynleriyle güzel anılar biriktirmeleri için okul öncesinden 8'inci sınıfa kadar evde etkinlik tavsiyelerinin yer aldığı kapsamlı bir "Uzaktan Eğitim Yakından İlgi Seti" hazırladıklarını bildirdi.

16.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:23
MEB'den velilere

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların ebeveynleriyle güzel anılar biriktirmeleri için okul öncesinden 8'inci sınıfa kadar evde etkinlik tavsiyelerinin yer aldığı kapsamlı bir "Uzaktan Eğitim Yakından İlgi Seti" hazırladıklarını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, koronavirüsle yaşanan uzaktan eğitim sürecinde, velilerin artan yükünü paylaşmak ve biraz olsun hafifletebilmek düşüncesiyle "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler ve Gençler İçin Bilgilendirme Rehberleri" hazırlayıp TRT EBA TV'de veli kuşağı "BİZDEN" ile alanında uzman birbirinden değerli isimlerle aileleri ekran başında buluşturduklarını belirtti.

Aynı hedef doğrultusunda velilere kaynaklık edecek yeni çalışmayla ilgili bilgi veren Selçuk, "Şartların bizi getirdiği noktada çocuklarımızın, aileleriyle evlerinde geçirdiği zaman çok kıymetli. Vaktimizi, hep beraber eğlenerek, öğrenerek, aile bireyleriyle daha da yakınlaşarak ve en önemlisi güzel anılar biriktirerek geçirmek için uzmanlarımızla titiz bir çalışma yaptık ve ortaya bu kapsamlı set ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Uzaktan Eğitim Yakından İlgi" setinin yapmak istediklerini çok güzel özetlediğini vurgulayan Selçuk, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda okuyan her sınıf düzeyindeki çocuklarımız için ayrı etkinlikler, ayrı öneriler hazırladık. Ben biliyorum ki bu etkinliklerle çocuklarımız kadar velilerimiz de eğlenecek." ifadesini kullandı.

"Telefonunuzun mesaj bölümünü kontrol edin"

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise uzaktan eğitim sürecinde velilere yönelik yaptıkları yeni çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çocuklarımızın siz ebeveynleriyle güzel anılar biriktirmeleri için okul öncesinden 8. sınıfa kadar evde etkinlik tavsiyeleriyle kapsamlı bir Uzaktan Eğitim Yakından İlgi Seti hazırladık. Telefonunuzun mesaj bölümünü kontrol edebilirseniz, size 'uzaktan eğitim yakından ilgi' diyen bir mesajımız var. Güzel günlere, güzel anılara, hep birlikte."

Bakan Selçuk, ilgili çalışmaya, "http://www.meb.gov.tr/uzaktanegitim" adresinden ulaşılabileceğine işaret etti.

Velilere "Birlikte atlatacağız" mesajı

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, "Uzaktan Eğitim Yakından İlgi" başlıklı set, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte evde geçirdiği zamanda, çocuklar ve diğer aile üyelerinin yakın ilişkiler ve güçlü bağlar kurmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan kılavuz, günlük program ve etkinlik tavsiyelerinden oluşuyor.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile velileri için hazırlanan öneri seti, Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA internet sitelerinden yayımlandı. Ayrıca, velilerin kılavuza ulaşabileceği link, cep telefonlarına kısa mesaj olarak da gönderilecek.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan kılavuzda, öğrenci ve ailelerine, "Bu süreçte yanınızda, yakınınızdayız. Birlikte atlatacağız." mesajı verilirken, çocuklarla yetişkinlerin eğlenceli ve aynı zamanda öğretici aktiviteler yapabilmeleri için öneriler sunuluyor.

Kılavuzda, ebeveynlere yönelik "Sakin ve soğukkanlı olun", "Haber saatini sınırlandırın", "Destekleyici olun", "Eğlenmeyi ihmal etmeyin" tavsiyesinde bulunuluyor.


Evin her köşesinde ve odasında uygulanabilecek etkinlik önerilerinin yer aldığı kılavuzda, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek amacıyla hikayeleştirme, oyun, egzersiz, okuma önerileri sunuluyor. Kılavuzun içinde fen bilimleri ve matematik etkinlikleri içeren bölümler de var.


"Uzaktan Eğitim, Yakından İlgi" kılavuzunun yanında "Öğrenirken Eğlenelim, Eğlenirken Öğrenelim" sloganıyla üretilmiş her yaş grubuna yönelik etkinlik tavsiyelerinin günlük program şeklinde yer aldığı ve 100 etkinliğin listelendiği 23 poster bulunuyor.


Posterlerdeki günlük programlarda ise çocukların evde geçirdiği zamanın sağlıklı, keyifli ve verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için yapılacaklar adım adım, saat saat sunuluyor.


Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, uzaktan eğitim sürecinde ebeveynler, çocuklar ve gençlere yönelik bu tür iletişim çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, MEB, Güncel
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