Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı - Güncel

MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Pazartesi günü başlayacak uzaktan eğitimde ders anlatımının nasıl yapıldığına ilişkin örnek video paylaştı.

19.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:20
MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Pazartesi günü başlayacak uzaktan eğitimde ders anlatımının nasıl yapıldığına ilişkin örnek video paylaştı.Uzaktan eğitim 23 Mart Pazartesi günü sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Öğrenciler dersleri hem TRT kanalları hem de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden takip edebilecek. Uzman öğretmenlerin anlatımıyla hazırlanan ders videolarının çekimleri sürerken, uzaktan eğitim için hazırlanan ders videolarından birisi kamuoyuyla paylaşıldı. Videoda 8'inci sınıfa ait Matematik dersindeki 'Eşitsizlikler' konusu, 5'inci sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki 'Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler' konusu, 5'nci sınıf Türkçe dersindeki 'Ses Olayları' konusu, 7'inci sınıf Fen Bilimleri dersindeki 'Aynalar' konusu uzman öğretmenlerin akıllı yazı tahtası başında ders anlatımıyla yer aldı. Videoda ayrıca 'Öğretmenlerin dilinden Anadolu masalları' başlığı altında bir öğretmenin masal anlatımına da yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading