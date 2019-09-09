Haberler» Güncel» Haber

MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımı

MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımıANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 'Yaşasın Okulumuz' hashtagıyla 40 saniyelik bir video paylaşarak tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutladı.

09.09.2019 18:39
MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 'Yaşasın Okulumuz' hashtagıyla 40 saniyelik bir video paylaşarak tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından 40 saniyelik bir video yayınlanarak yeni eğitim öğretim yılını kutlandı. "Yeni bir eğitim serüveni başlıyor. Hepinize eğlenerek öğrendiğiniz ve yeni şeyler keşfettiğiniz mutlu bir yıl dileriz" ifadeleriyle paylaşılan videoda mavi tahtaya tebeşirle çizilen çocuk silueti canlandırıldı. Videoda, "Kitaplarımızı okuyoruz. Tohum ekiyoruz. Bol bol oynuyoruz. Yeni bir macera başlıyor. Haydi okula" açıklamaları yer aldı.
MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımı

milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57   Okul önlerinde narkotik denetimi
19:55   Dha yurt bülteni - 22
19:53   Taburcu oldu trafik kazasında yaralandı
19:50   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Fen Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi
19:50   TBB Başkanı Feyzioğlu KKTC'de
19:50   Netanyahu iran'ın nükleer programı ile ilgili gizli bölgeleri ifşa ettik
19:50   Kırklareli halit'in katilleri cezaevinden arkadaş çıktı