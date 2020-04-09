Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS ne zaman açıklanacak? EKYS sonuç sorgulama ekranı! MEB EKYS sınavı! MEB Yöntici Seçme Sınavı!

Mart gerçekleşen EKYS sınavı sonuçları için sınva girenler heyecanlı bir şekilde bekliyor. EKYS Müdür Yardımcılığı için sınava katılım sağlayan adaylar, sınavın açıklanmasını bekliyor. MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları nasıl öğrenilir?

09.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:41
MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS ne zaman açıklanacak? EKYS sonuç sorgulama ekranı! MEB EKYS sınavı! MEB Yöntici Seçme Sınavı!

15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçlarının açıklanması adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen EKYS sınavının sonuçları kurumun internet sitesinden kişisel bilgiler girilerek öğrenilecek. Sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama ise ÖSYM'nun duyurular sayfasından ilan edilecek.

MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS ne zaman açıklanacak? EKYS sonuç sorgulama ekranı! MEB EKYS sınavı! MEB Yöntici Seçme Sınavı!
MEB YÖNETİCİ SEÇME SINAVI

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuçları takvimine göre EKYS sonuçları 9 Nisan tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.

ÖSYM EKYS SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı Haberler
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı
Haberler ›› Gündem ››MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS ne zaman açıklanacak? EKYS sonuç sorgulama ekranı! MEB EKYS sınavı! MEB Yöntici Seçme Sınavı! - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

13:01: Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? eDevlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir? - Haberler 12:31: Habermetre, 8 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber 11:58: İvermectin nedir? İvermectin ilaç ne işe yarar? Ivermectin yan etileri - Haberler 11:55: 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre kimlere verilir? Kimlere fitre verilmez? 2020 fitre miktarı belli oldu! Fitre nedir? - Haberler 11:39: MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS ne zaman açıklanacak? EKYS sonuç sorgulama ekranı! MEB EKYS sınavı! MEB Yöntici Seçme Sınavı! - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler