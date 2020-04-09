MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS ne zaman açıklanacak? EKYS sonuç sorgulama ekranı! MEB EKYS sınavı! MEB Yöntici Seçme Sınavı!

15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçlarının açıklanması adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen EKYS sınavının sonuçları kurumun internet sitesinden kişisel bilgiler girilerek öğrenilecek. Sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama ise ÖSYM'nun duyurular sayfasından ilan edilecek.

MEB YÖNETİCİ SEÇME SINAVI

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuçları takvimine göre EKYS sonuçları 9 Nisan tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.