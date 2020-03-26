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Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

26.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:49

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Tepki çeken ifadeleriyle kamuoyu gündemine gelen söz konusu 'Gazeteci' hakkında 'Öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamubarışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlarından cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

EBA sistemi üzerinden verilen eğitimlerde türbanlı öğretmenin bulunması Tele1 sunucusu Can Ataklı'nın tepkisini çekmişti. Ataklı, canlı yayında başörtülü öğretmenlerin rol model olamayacağını belirterek, "Bu kadar facia bir şey olamaz" demişti.

"TÜRBANLI ÖĞRETMENİ ROL MODEL VERMEK ÇOK YANLIŞ

Can Ataklı, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öğretmen de türbanlı. Anlatan da o. Bunu yapmaları bence yanlış. Şu anda okullarda türbanlı öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana bunu, hele böyle özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü, türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak. Var mı? Var. Maalesef var. Bana göre yanlış ama var.

"TÜRBANLI ÖĞRETMENLE BAŞLAMAK KADAR FACİA BİR ŞEY OLAMAZ"

Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Eleştireceğim tabii ki kardeşim. İlkokul öğrencilerinin tamamına... Türbanlı öğretmeni olan var olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun imaj olarak... Türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada yapmayın bari ya"

Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Etiketler: Can Ataklı, Güncel

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Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

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