Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MEB gençler için koronavirüs günlerinde "psikolojik destek" rehberi hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik iki ayrı rehberi daha önce hazırlamıştık. Şimdi de gençlerimize yönelik bilgilendirme rehberi hazırladık.

10.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:02
MEB gençler için koronavirüs günlerinde
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik iki ayrı rehberi daha önce hazırlamıştık. Şimdi de gençlerimize yönelik bilgilendirme rehberi hazırladık. " dedi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), psikososyal destek hizmetleri kapsamında koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik desteklere devam ediliyor.
Daha önce "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" yayımlayan MEB, şimdi de gençlere yönelik bilgilendirme rehberi hazırladı.
MEB, koronavirüs salgını sürecince gençlerin psikolojik sağlamlıklarını korumak amacıyla bilgilendirmelerin yer aldığı rehber, Bakanlığın internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldı. Rehber, konunun uzmanı akademisyenlerin de katıldığı bir proje kapsamında Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı.
"Uzaktan eğitimde her hafta çeşitliliği ve kaliteyi artırıyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklemeye devam ettilerini anımsattı.
Bu sürecin kolay olmadığını vurgulayan Bakan Selçuk, ilk kez bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunulduğunun altını çizerek, "Uzaktan eğitimde her hafta çeşitliliği ve kaliteyi artırıyoruz." dedi.
Uzaktan eğitime öğretmenlerin katkılarının da her geçen gün arttığına dikkati çeken Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik iki ayrı rehberi daha önce hazırlamıştı. Yayımlanan kılavuzlar sahada aktif olarak kullanılıyor. Şimdi de gençlerimize yönelik bir bilgilendirme hazırladık ve rehberi yayımladık. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz yeni rehberi de tamamlayarak yayımladı. Bundan sonra yeni desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz."
Rehberden öneriler
Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığı korumak için gençlere yönelik bilgilendirmenin yer aldığı rehberde, sosyal izolasyonun "bireylerin fiziksel temastan olabildigˆince kac¸ınması" anlamına geldiği belirtilerek, telefon, sosyal medya ya da internet uygulamaları ile iletis¸imin ve sosyal ilis¸kilerin devam ettirilmesi önerildi.
Sosyal mesafe, izolasyon, karantina gibi kavramların açıklandığı rehberde, koronaviru¨s riski altında bulunulan bu stresli su¨rec¸te "endis¸e, kaygı ya da korku, engellenmişlik, kızgınlık, yalnızlık, çaresizlik, duygusal karmaşa, güçsüz hissetme" gibi bazı olumsuz duyguların yaşanabileceği ifade edildi.
Bu çerçevede, rehberde yer alan bazı öneriler şöyle:
Koronaviru¨sle ilgili uzman kis¸ilerden ya da yetkili kurumlardan gelen dogˆru bilgilere go¨re hareket edin,
Koronaviru¨s riskinden korunma yo¨ntemlerini o¨gˆrenin ve uygulayın,
Mu¨mku¨n oldugˆunca gu¨nlu¨k rutininizi ev ic¸inde su¨rdu¨ru¨n. Uyku ve yemek saatlerinizin degˆis¸memesine o¨zen go¨sterin,
Kendiniz ic¸in gu¨n ic¸inde evde
yapabilecegˆiniz en az bir amac¸
belirleyin ya da bir yapılacaklar listesi hazırlayın,
Zamanınızı yeni bir beceri gelis¸tirmek ic¸in kullanın,
Arkadas¸larınızla ve yakınlarınızla iletis¸im kurmaya devam edin,
Medyayı sağlıklı kullanın,
Yaşadıklarınızı yazarak ifade edin.

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Selçuk, MEB, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› Güncel ››MEB gençler için koronavirüs günlerinde 'psikolojik destek' rehberi hazırladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:20: İçişleri Bakanı Soylu, polis kontrol noktasını ziyaret etti Açıklaması - Haber 13:18: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 13:18: Vali Ümit'e polislerden ziyaret - Haber 13:18: TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor - Haber 13:18: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Haber 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler