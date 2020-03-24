MEB "idam animasyonuyla" ilgili soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin ilk gününde TRT EBA TV Ortaokul kanalında yayınlanan, eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonla ilgili soruşturma başlattı.
24.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:35
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin ilk gününde TRT EBA TV Ortaokul kanalında yayınlanan, eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Adnan Menderes, MEB, Güncel