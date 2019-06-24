MEB il dışı atama - tayin sonuçları açıklandı mı? Personel MEB atama sonuçları sorgulama

İl dışı tayin için yapılan başvurular 14-20 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Tayin - atama isteği yapan öğretmenler, sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı il değiştirme başvuru duyurusunda ilan edilen tarih 24 ve 25 Haziran. Peki atama sonuçları açıklandı mı? MEB il değiştirme tayin sonuçları nasıl sorgulanır?

MEB İL DIŞI ATAMA - TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yapılan il dışı tayin başvuru duyurusunda atamaların iki aşamada yapılacağı belirtilmişti. Başvuru sırasında aranan şartlara göre 3 yılın doldurmuş ve 3 yılını doldurmamış öğretmenlerin tayin başvuruları ayrı ayrı değerlendirilecek. İlk olarak 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin ataması yapılacak ve 24 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek. Atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

30 Eylül 2019 tarihi itibariyle 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler için il dışı tayini 23 ille sınırlandırılmıştı. Bu kapsamdan yapılan başvuruların sonuçları, 25 Haziran Salı günü yine aynı adresten yayımlanacak. Bu noktada ilk olarak 3 yılını tamamlayan öğretmenlerin ataması yapıldıktan sonra boş kalan yerler için değerlendirme yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ 3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMASI

Üç yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler dikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

EVLİ ÖĞRETMENLERİN ATAMALARI

Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2019 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir.

Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu ile atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il'e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

3 yılını dolduran ve başvuru koşullarında 1-10 maddelerini karşılayan öğretmenlerin atamaları, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

3 yılını doldurmamış öğretmenlerin atamalarında yine sıra hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Eşitlik durumunda ise bilgisayardan kura çekimine başvurulacak.