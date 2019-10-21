MEB ile AİÇÜ özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında, özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik işbirliği protokolü yapıldı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı yazılı açıklamada, özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik MEB ile üniversiteleri arasında işbirliği protokolü yapıldığını belirterek, protokol ile MEB'e bağlı bilim ve sanat merkezleri ile araştırma, geliştirme, eğitim ve uygulama merkezinde eğitim alan özel yetenekliöğrencilerin gelişim süreçlerine, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri GenelMüdürlüğü ve Üniversite işbirliği ile katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.
Karabulut, ilk veortaöğretim çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarıamacıyla yarı zamanlı destek eğitimi veren bilim ve sanat merkezlerindeki öğrenciler ile öğretmenlerin gelişimlerine üniversite olarak katkı sunacaklarınısöyledi.
Öğrencilerin okul dışı saatlerde disiplinler arası dersiçerikleri ile sunulan proje ve etkinlik temelli bir eğitim aldığını ifade eden Karabulut, şu ifadeleri kullandı:
"Öğrenciler, ilgi alanları ve okul müfredatları göz önünde bulundurularak güzelsanatlar, yaratıcı yazarlık, edebiyat, drama, yazılım yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi, uzay bilimleri, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünceeğitimi, arkeoloji ve şehir kültürü gibi zenginleştirilmiş bir programla eğitimdengeçmektedir. Üniversite olarak bizler de geleceğimizin teminatı olangençlerimizin eğitimlerine, sahip olduğumuz birikimle destek vereceğiz."