MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı (1)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, TFF Hakem Meslek Lisesinin açılmasını sağlayacak protokol imzalandı.Federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp katıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile federasyon yöneticileri de toplantıda hazır bulundu.Bakan Ziya Selçuk, bugünün çok heyecan ve mutlulu verici bir gün olduğunu, Türk futbol tarihi bakımından bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.TFF ile MEB arasında Türkiye'nin yarınları, çocukları ve gençleri adına güzel bir adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuk, MEB olarak mesleki ve teknik eğitimde yeni bir değişim ve dönüşümün, zamanın ruhunu dikkate almanın, çağın gereklerini yerine getirmenin ve eğitimle ekonomiyi birleştirmenin, demokrasiyle taçlandırmanın aşamalarını yaşadıklarını anlattı.Bu dönüşümü yaşamaktan, mesleki eğitime can ve kan vermekten mutluluk duyduklarını dile getiren Selçuk, dünyanın en popüler spor dallarından biri olan futbolun önemini artarak koruduğunu ve bunu bir spor alanı olarak değerlendirdiklerinde çocukların fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlığı açısından bir başka önem atfettiklerini belirtti.Bu spor dalları arasında futbolun yerinin ayrı olduğunu, bu çalışmayla fotoğrafı tamamlamak ve resmin bütününü görmek gibi bir çabaları olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:"Bu iş birliği protokolü ile TFF'ye ait kampüs içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri için sınıfların kurulması sağlanacak. Okulumuz yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek. Öğretim programının hazırlık sınıfı ve mesleki İngilizce dersi eklenerek güncellenmesiyle öğrencilerimiz meslekle ilgili gereken dil becerilerine de sahip olacaktır. Hakemlik açısından temel yabancı dilin çok önemli olduğunun farkındayız. Ayrıca, öğretmenlerimiz için de bu doğrultuda ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitim çalışmaları da sürdürülebilir bir şekilde yürütülecektir. Öğretmen ve öğrencilere futbol hakemliği eğitimlerinin düzenlenmesi ve belgelendirilmesi, bu projenin çok önemli bir kazanımıdır. UEFA ve FIFA gibi uluslararası kuruluşlarda düzenlenen Antrenör Eğitim Seminerlerine öğretmen ve öğrencilerin katılımının sağlanması, öğrencilerimizin dünya standartlarına ulaşması bakımından oldukça kritiktir."Öğrencilere milli antrenörlerin yanında uygulamalı eğitim imkanıBakan Selçuk, milli sporcuların, milli antrenörlerin katılımının sağlandığı Kariyer Günleri ile öğrencilerin, alanında uzman kişiler tarafından bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasının proje dahilinde hedeflendiğinin altını çizdi.Ayrıca, TFF bünyesinde açılan Sporcu Eğitim ve Gelişim Kamplarından öğrencilerin ve öğretmenlerin yararlanmasını amaçladıklarını belirten Ziya Selçuk, "Öğrencilerin amatör takım maçlarında hakem ve yardımcı hakem olarak görev almalarının sağlanmasıyla teorik bilgiden pratik bilgiye doğru geçiş konusunda da somut adımlar atılacak. Her kademede milli antrenörlerin yanında uygulamalı eğitim imkanının sağlanması da öğrencilerimizin tecrübelerinin kısa sürede gelişmesine hizmet edecektir. Yine buradaki öğrencilerimize burs verilmesiyle ve yükseköğretime devam etmeleri halinde burslarının devamıyla ilgili çalışmalarda çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz." diye konuştu.Öğrenci ve öğretmenlerin, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine katılmalarının sağlanmasının gelişimleri açısından büyük bir önem arz ettiğine dikkati çeken Selçuk, yükseköğretime devam etmeyen mezunların imkanlar ölçüsünde TFF bünyesinde istihdamına öncelik verilmesinin de projenin hayati noktalarından biri olduğunu vurguladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB ve TFF olarak çocuklar ve gençler için el ele vererek başlattıkları bu çalışmanın fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak güçlü ve sanatla birleşmiş gençliğin oluşması noktasında ciddi katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "İnsana, topluma değer veren saygılı, başarılı, sağlıklı nesiller yetiştirmek elbette buradaki temel amaçlarımız arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.Özdemir: "İnşallah, bu proje gurur abidemiz olacaktır"TFF Başkanı Nihat Özdemir ise Türk hakemliği için dönüm noktası olduğuna inandıkları projenin ilk adımını attıklarını belirterek, şöyle konuştu:"TFF olarak sporun tabana yayılmasında bize sürekli destek veren Milli Eğitim Bakanımız ile tarihi bir işbirliği protokolü imzalayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öncelikle bize TFF Hakem Meslek Lisesi gibi çok değerli bir projeyi hayata geçirme gururunu yaşatan Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, kendileri Türk hakemliğinin önemli bir ihtiyacını gidermek üzere bu lisenin açılması adına çalışmayı başlattılar. Projemiz hızlı bir şekilde tamamlanma aşamasına getirildi. Bugün MEB ile TFF arasında imzalanan protokol sonrasında önümüzdeki dönemde Hakem Meslek Lisesini açmış olacağız. Bakanlığımız ile bugüne kadar futbolcu yetiştirmek için iş birliği yaptık. Bu kez liseden itibaren hakem yetiştirmek için yola çıkıyoruz."Riva Meral-Celal Aras Spor Lisesinde 2020-2021 öğretim döneminden itibaren futbol hakemliği eğitimi verileceğini aktaran Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:"Üzülerek söylüyorum ki hakemlik kadar tartışılan hiçbir meslek yoktur. Ne karar verirseniz verin daima bir taraf mutsuz oluyor, hatta bazen kararlarınızdan iki tarafın bile şikayetçi olduğu durumlar oluyor. Hele hele ülkemizde her pozisyonun tartışıldığı bir ortamda hakemlik yapmak, hakem bulmak gerçekten zorlaşmaktadır. Bir yılda amatör ve profesyonel liglerde 120 bin maç oynatıyoruz. Geldiğimiz noktada hakemlik büyük ihtiyaç, bu mesleğe futboldaki gibi altyapı kurmak istiyoruz. Yeni projemizde 15-16 yaşındaki öğrencilerimiz lisemizde hakemlik eğitimi görecek ve ilk defa okullu hakemlerimiz olacak. Bunun daha dünyada bir örneği yoktur. Hakemliğe doğuştan yetenekli hakemlerimizi bulacağız. Bilgi ve spor kültürünü aşılayarak bizleri uluslararası alanda temsil edecek iyi hakemler yetiştirmek istiyoruz. Eğitimleri devam ederken amatör maçlarda da kendilerine görev vereceğiz. Bu projenin değeri gerçekten çok büyüktür. Bir hakemin yetişmesi nerdeyse 10 yılı bulmaktadır. Mevcut sistemde hakemlerimiz 30-35 yaşında Süper Lig'e adım atabiliyor. Bu çalışmayla okulumuzda verileceği eğitimde hakemlerimizin yaşını da küçülteceğiz. Belki Süper Lig hakemlerimizin yaşları 25'e kadar inecektir. Gençlik devrimlerine imza atan MHK için de bu proje önemli bir fırsat olacaktır. Yeni hakemler için en büyük avantajımız genç nüfusa sahip olmamızdır."Türk hakemliğinin yeni bir çehre kazanacağını anlatan Özdemir, "Yeni bir eğitim hamlesi olan bu projenin arkasında kararlılıkla duracağız. MHK'nin de desteğiyle yeni nesil hakemleri Türk futboluna kazandıracağız. Proje, Türk hakemliği ve futbolu için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah okulumuzdan Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında görev alcak yeni Cüneyt Çakırlar, finaller yönetecek yeni hakemlerimiz çıkacaktır. İnşallah, bu proje gurur abidemiz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hakem Meslek Lisesi projesini hayata geçiren imzaları attı. TFF Başkanı Özdemir, Bakan Selçuk'a, "Ziya Selçuk" yazılı 10 numaralı milli takım forması hediye etti.Protokolün içeriğiMEB ile TFF'nin yapmış olduğu protokolün içeriği şöyle:Riva Meral-Celal Aras Spor Lisesinde yapılacak müfredat değişikliği ile birlikte 2020-2021 öğretim döneminden itibaren futbol hakemliği eğitimi verilecek.Öğrenciler, Hakem Meslek Lisesine özel yetenek sınavıyla alınacak.-Hakem Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken hakem ve yardımcı hakem olarak görev almaları sağlanacak.Mevcut okul binasında fiziki olarak yeni düzenlemeler yapılacak, halı saha kurulacak.Öğrenciler TFF'nin düzenlediği eğitim seminerleri, sporcu gelişim kampları ve etkinliklerden yararlanacak, federasyonun yurt dışı faaliyetlerine katılacak.TFF, Hakem Meslek Lisesi için spor malzemesi temin edecek, portatif saha ve ekipman sağlayacak.TFF, lise için uzmanlar görevlendirecek, öğrencilere burs verecek ve istihdam sağlayacak.

Kaynak: AA