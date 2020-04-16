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MEB İlk Solunum Cihazını Üretti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı üretildi.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
MEB İlk Solunum Cihazını Üretti
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı üretildi.

MEB Solunum Cihazı Üretti!

İlk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi. Yapılan açıklamalarda solunum cihazının İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun tasarlandığı ve Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği'ne uygun olarak imal edildiği söylendi.

Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA'ya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Seçtiğimiz illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ediyoruz. Pilot seçtiğimiz illerimize ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik. Ar-Ge çalışmalarına fedakarca çalışan mesleki eğitim öğretmenlerimiz büyük emek verdiler.

Hatay ve İstanbul'da solunum cihazının üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyordu. İlk sevindirici haber, Hatay'dan geldi. Hatay İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda çalışmalar başarıyla tamamlandı ve ilk solunum cihazı üretildi. Bu süreçte ihtiyaç duyulan makineleri mesleki eğitim olarak üretebilmek ve hizmete sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz

Bu kapsamda, İstanbul, Hatay ve Bursa'da 3 Ar-Ge merkezimiz yoğun mesai harcıyorlar. Ar-Ge merkezlerimizi, altyapısı güçlü bazı illerimizde de önümüzdeki günlerde açacağız."

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Ventilatör, MEB, Teknoloji
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