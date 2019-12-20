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MEB: "İlkokulda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da bir ilkokulda yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

20.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:06 MEB:
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 'da bir ilkokulda yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."
Ankara'da bir ilkokulda birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Ankara, MEB, Güncel

Kaynak: AA

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