MEB'in Andımız'ın Kaldırılması İçin Yazdığı Dilekçeye Tepki Gösteren Bahçeli: Tarih İhanetidir

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Andımız'ın kaldırılması için gönderdiği itiraz dilekçesindeki "Türk milleti, bilincine en geç ulaşan topluluktur" ifadelerine partisinin grup toplantısında tepki gösteren MHP Genel Başkanlı Devlet Bahçeli, "Bu değerlendirme, tarih ihanetidir." dedi.

"TARİH İNKARIDIR"

"MEB'in yargı kararına itiraz dilekçesinde örtülemez yanlışlıklar vardır. Türk milletini, bilincine en geç ulaşan topluluk olarak değerlendirmek, tarih ihanetidir, tarih inkarıdır."

"BUNU NASIL YAZDIN"

"MEB Bakanı'mızın bu dilekçeyi görmediğine inanmak istiyoruz. Türk milletine kara çalan zihniyet, Orhun Yazıtları'nı nereye koyacak tarihte kurulan 16 Türk devletini nasıl izah edecek. Bu şahıs, direkt sana soruyorum. Bunu nasıl yazdın. bunu nasıl iddia ettin. Nerenin piyonusun. Türk milletinin kim olduğu öğrenmeniz şarttır. Bu da önünüzdeki asıl ödevdir."