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MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının kazananları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen Karanlığı Aydınlananlar Öykü Yarışması'nın kazananları belli oldu.

25.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:22MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının kazananları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen Karanlığı Aydınlananlar Öykü Yarışması'nın kazananları belli oldu.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen MEB, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TESK, TOBB, MÜSİAD iş birliğinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4" projesi kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik düzenlenen yarışmanın kazananları, Batı Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen törende ödüllerini aldı.
187 hükümlünün katıldığı öykü yarışmasında Türkiye birincisi olan Emre Y, "Karanlığın En Koyu Tarafı" başlıklı öyküsünde, cezaevinde yaşananlardan ziyade topluma tekrar katıldıktan sonra karşılaşılan sorunları ve çıkmazları anlatmak istediğini söyledi.
İç Anadolu bölge birincisi Mahmut Emre T. ise "Üniversiteli Mahkum" başlıklı öyküsünde, çocukluktan başlayıp cezaevine girene kadar yaşadıklarını, cezaevi günlerini ve sosyal hayata dahil olma konusunda yaşadığı sıkıntılarını anlattığını belirtti.
Konuşmaların ardından, birincilere plaket ve altın takdim edildi.
Törene, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ile çok sayıda yetkili katıldı.

Ankara, MEB, Güncel

Kaynak: AA

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