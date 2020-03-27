MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12....
MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak.
27.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:30
MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, MEB, Güncel