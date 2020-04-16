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MEB'in Hatay'da üretilen ilk solunum cihazı basına tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretilen ilk solunum cihazı, basın mensuplarına tanıtıldı.

16.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:36
Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretilen ilk solunum cihazı, basın mensuplarına tanıtıldı.
Okul Müdürü Mahmut Birol Gezer, okulun atölyesindeki tanıtımda, çok büyük bir çalışmanın ve emeğin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli projesi doğrultusunda "Biz bize yeteriz" dediklerini ve 20 gündür gecelerini gündüzlerini kattıklarını belirten Gezer, şöyle devam etti:
"Sürekli çalıştık ve solunum cihazımızı, yani hastanelerde kullanılan ventilatör cihazımızı çalışır hale getirdik. Bu kapsamda öncelikle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, bakan yardımcımız Mahmut Özer, genel müdürlerimize bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman tıkandıysak hemen haber gönderdik önümüzü açtılar, kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle son zamanlarda Kovid-19 salgınından dolayı 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bulunduğundan dolayı öğrencilerimizi okulumuza alamadık, projemize önce katıldılar ancak sonra çıkamadılar, bu doğrultuda sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Cumartesi-pazar günü okula geldik çalıştık, sayın valimiz bu konuda bize hemen izin aldılar, kendisine teşekkür ediyoruz."
Gezer, çalışmalarda destek olan herkese teşekkür etti.
Yaklaşık 20 günlük bir çalışma sonucunda 3 değerli ürünü yaptıklarını ve meslek liselerinin "neyi başarabileceğini" gösterdiklerini kaydeden Gezer, şu ifadeleri kullandı:
"Meslek liselerinin son zamanlardaki gelişimini, öğrencilerin meslek liselerine rağbet etmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla 'vatanımıza, milletimize ne yapabiliriz?', 'bu süreçte nasıl faydalı oluruz?'u düşündük ve karar verdik bütün dünyanın sorun çektiği ventilatör, yani solunum cihazını üretmek için yola çıktık. Bu konuda yazalım uzmanımız, otomasyon uzmanımız, elektronik öğretmenimiz Sayın Nurullah Sarı ile 20 günlük bir yolculuğa çıktık, beraberdik ama şu an bu ürünü çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."
Okullarına şehit adı verildiğini hatırlatan Gezer, ürünü çalıştırdıktan sonra ilk olarak şehidin annesini aradığını anlattı.
Seri üretime geçmeye hazırlar
Diğer bir ürünlerinin de "otomatik ambu" cihazı olduğunu belirten Gezer, bu cihazın özellikle yoğun bakımlarda hastanın MR'a görüntülemeye gidip gelirken veya ambulanslarda seyyar kullanılabilen bir ürün olduğunu aktardı.
Bu ürünün 2 fonksiyonlu çalıştığını ifade eden Gezer, "Ürünümüz her nefes sayısını ayarlayabiliyor hem de hastaya giden nefesin hacmini ayarlayabiliyor. Çok basit bir mekanizmaya sahip ürünümüz. İmal fiyatı çok düşük, bu ürünlerimizin tümünde özellikle otomatik ambu makinesi hemen seri üretime geçmeye hazırız, solunum cihazında Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izin ve şartlar alındıktan sonra seri üretime geçmeye hemen hazırız." şeklinde konuştu.
Gezer, temassız ateş ölçer cihazı da yaptıklarını sözlerine ekledi.
Gezer, emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.
Okulun Elektronik Öğretmeni Nurullah Sarı da solunumun cihazıyla ilgili detaylı teknik bilgiler verdi. MEB’in Hatay’da üretilen ilk solunum cihazı basına tanıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Hatay, Güncel
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