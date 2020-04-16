MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı
MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyeleri ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı üretti.
16.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:35
HATAY - Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyeleri ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı üretti. Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.
Kaynak: İHA