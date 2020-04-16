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MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı

MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyeleri ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı üretti.

16.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:35
MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı
HATAY - Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyeleri ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı üretti.
Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi. MEB’in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hatay, MEB, Genel
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