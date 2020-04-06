MEB'in veli kuşağı programı 'Bizden' başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) TRT EBA TV'de uzaktan eğitim sürecinde çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle destekleyecek 'Bizden' isimli programın bu akşam başlayacağı belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim çalışmalarını sürdüren MEB, bu defa çocukların ailelerine yönelik bir televizyon programını yayına hazırladı. TRT EBA kanallarından yayınlanacak 'Bizden' isimli veli kuşağıyla, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan veliler, 'yeni nesil anne babalık', 'çocuk sağlığı', 'duygusal bağışıklık' ve 'duygu yönetimi' konularında pratik bilgilerle aktif şekilde desteklenecek. İçeriği, Bakanlığın 'Bizden' adlı aylık bülteninde yer alan bilgilere benzer şekilde hazırlanacak veli kuşağı her gün saat 20.00'de TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında yayınlanacak.

BAKAN SELÇUK, ANNE BABALARA SESLENECEK

Bugün başlatılacak veli kuşağının ilk konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olacak. Selçuk'un, anne babalara rehberlik edecek bilgiler paylaşacağı programın ana başlıkları ise şöyle belirlendi: "24 saat anne babalık yapmamız gereken bir dönemde velilerimize önerilerimiz neler? Çocukların yaşına göre evde kalma süreciyle baş etme farklılık gösterebiliyor. Kimi çocuk değişimi ve değişikliği bir mücadele fırsatı, mücadeleye davet olarak görürken, kimi çocuk değişimi bir tehdit olarak algılıyor. Çocuklarda bu sürecin ruhsal belirtileri neler olabilir? Çocukların öğrenme sürecindeki en önemli faktörlerden biri can sıkıntısı. Mutfak bir çocuk için hayatı öğrenmenin en kestirme yollarından biri. Kitap okuyan çocukların hayat başarısı ve okul başarısı nispi olarak daha yüksek oluyor."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,

Kaynak: DHA