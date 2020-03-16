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MEB'in web sitesinden koronavirüse dair bilgilendirme yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) web sitesinde yeni tip koronavirüs hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapılıyor.

16.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:04
MEB'in web sitesinden koronavirüse dair bilgilendirme yapılıyor
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) web sitesinde yeni tip koronavirüs hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapılıyor.
Bakanlık tarafından "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19" adresinden koronovirüs hastalığına ilişkin yapılan bilgilendirmeye erişmek isteyenler, MEB'in web sitesi üzerindeki açılır pencereyi tıklaması yetiyor.
Kullanıcılar, linki kullanarak bu hastalığın tanımı, nasıl bulaştığı, kimlerin risk altında bulunduğu ve korunma yollarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek.
Ayrıca, koronavirüs riskine karşı "14 Kural" başlığıyla bir videoya da yer verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : MEB, Güncel

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