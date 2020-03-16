MEB'in web sitesinden koronavirüse dair bilgilendirme yapılıyor
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) web sitesinde yeni tip koronavirüs hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapılıyor.
16.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:04
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) web sitesinde yeni tip koronavirüs hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapılıyor.
Bakanlık tarafından "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19" adresinden koronovirüs hastalığına ilişkin yapılan bilgilendirmeye erişmek isteyenler, MEB'in web sitesi üzerindeki açılır pencereyi tıklaması yetiyor.
Kullanıcılar, linki kullanarak bu hastalığın tanımı, nasıl bulaştığı, kimlerin risk altında bulunduğu ve korunma yollarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek.
Ayrıca, koronavirüs riskine karşı "14 Kural" başlığıyla bir videoya da yer verildi.
Bakanlık tarafından "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19" adresinden koronovirüs hastalığına ilişkin yapılan bilgilendirmeye erişmek isteyenler, MEB'in web sitesi üzerindeki açılır pencereyi tıklaması yetiyor.
Kullanıcılar, linki kullanarak bu hastalığın tanımı, nasıl bulaştığı, kimlerin risk altında bulunduğu ve korunma yollarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek.
Ayrıca, koronavirüs riskine karşı "14 Kural" başlığıyla bir videoya da yer verildi.
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Kaynak: AA
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