MEB, kalfalık ve ustalık için 142 dalda ilk e-sınavı tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pilot uygulamanın ardından kalfa ve usta olmak isteyenlere yönelik 142 daldaki teorik sınavların tümünü ilk kez elektronik sınav (e-sınav) olarak düzenledi.

Bakanlık, kalfalık ve ustalık için teorik sınavın ilk pilot uygulamasını bu yılın nisan ayında Ankara'da gerçekleştirmişti.

27 alan ve 142 dalda yapılan kalfalık ve ustalık e-sınavın pilot uygulaması sadece bir alanda uygulanmıştı.

MEB, tüm alan ve dallarda teorik sınavların e-Sınav olarak yapılabilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Kalfalık ve ustalık sınavlarının tüm alan ve dalları için e-sınav uygulaması 15 Aralık 2019 itibarıyla başlatıldı.

Kalfalık ve ustalık belgesine başvurular yüzde 35 arttı

Bakanlık tarafından düzenlenen kalfalık ve ustalık sınavlarına başvuruları her yıl artıyor. Bu yıl bu sınavlara, 120 bin 339 aday kalfalık, 90 bin 207 aday da ustalık olmak üzere 210 bin 546 aday başvurdu.

Geçen yılki 156 bin 672 aday dikkate alındığında başvuru sayısında yaklaşık yüzde 35'lik bir artış gerçekleşti.

MEB, başvurulara hızla cevap verebilmek için iki iyileştirme yaptı. Birincisi, yılda iki kez düzenlenen kalfalık ve ustalık sınav sayısını 3 kat artırarak yılda 6 kez yapılmasını sağladı. Diğer taraftan teorik sınavların ilk kez e-sınav şeklinde düzenlenebilmesi ile ilgili mevzuat değişikliğiyle 81 ilde e-sınav merkezlerinde her ay yapılabilmesinin önünü açtı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalfalık ve ustalık sınavlarına yönelik taleplere hızla cevap verebilmek için iki alanda iyileştirme yaptıklarını ifade etti.

Birincisi toplu olarak yılda 2 kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının yeni düzenleme ile artık yılda 6 kez yapıldığına işaret eden Özer, bunun yanında sınavların her ay yapılabilmesi için e-sınav seçeneğinin uygulamaya konulduğunu aktardı.

E-sınavların pilot uygulamasının başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Ekibimiz, 27 alan ve 142 dalda teorik sınavların e-sınav olarak yapılabilmesi için son 6 ayda soru hazırlama çalışmalarına ağırlık verdiler, ayrıca gerekli yazılım teknolojilerini geliştirdiler. Böylece, 15 Aralık itibarıyla tüm alan ve dallarda kalfalık ve ustalık belgesinin teorik sınavlarını e-sınav olarak yapmaya başladık. Bu proje ülkemizde hem teorik sınavlarda bir standardın oluşmasını sağladı hem de artık her ay düzenlenebileceği için sınavlara erişim kolaylaştı. Böylece koşulları sağlayan kalfa ve usta adaylarının sınav dönemini bekleme süresini kısaltmış ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmış olduk. Bu amaçla 81 ilde bulunan e-sınav merkezlerimizi aktif olarak kullanmaya başladık."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bir yıl gibi kısa sürede büyük bir projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine emek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve sürece destek olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

