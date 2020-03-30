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Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, "resmi okul öncesi eğitim kurumları" aidatları için devreye girdi. Ara tatil hariç salgın nedeniyle tatil edilen zamanlarda aidat talep edilmeyecek.

30.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:55

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), ara tatil hariç, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek.

Bakanlıktan valiliklere gönderilen yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği resmi okul öncesi eğitim kurumlarında velilerden alınan aidatların, Kovid-19 kapsamında eğitim öğretime ara verilen sürelerde alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı belirtildi.

Yazıda, ilgili yönetmelik gereği 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatın alınması gerektiği ifade edildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, MEB, Güncel

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MEB: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
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