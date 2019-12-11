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MEB: "Maarif müfettişlerince olay tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır"

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın vefatıyla ilgili olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulduğunu açıkladıMilli Eğitim Bakanlığı, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolatayı...

11.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:41MEB:
Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın vefatıyla ilgili olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulduğunu açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak rahatsızlandığı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadığıyla ilgili olaya ilişkin açıklama yaptı. Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın 10 Aralık Salı günü gerçekleşen vefatıyla ilgili olay idari açıdan, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerince tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerince tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır. Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım tarihinde, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım tarihinde denetlendiği görülmüştür. Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir. Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Keçiören, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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