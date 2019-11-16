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MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

16.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:46
Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan (61) alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi.
Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu

MEB, Güncel

Kaynak: AA


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