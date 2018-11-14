MEB, Öğrenci Andı Dilekçelerini Yazan Hukukçuları Görevden Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı. Bakanlık, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesiyle ilgili gerekli düzeltici açıklamaları "ek beyan" şeklinde mahkemeye sunacak.

ÖĞRENCİ ANDI TARTIŞMASINDA 3 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına itiraz dilekçesinde imzası olan üç kişiyi görevden aldı. Bakanlık, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı.

BAKANLIK, AÇIKLAMALARI MAHKEMEYE SUNACAK

Bakanlık, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesiyle ilgili gerekli düzeltici açıklamaları "ek beyan" şeklinde mahkemeye sunacak.

Devlet Bahçeli

BAHÇELİ, SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün parti grubunda konuyu gündeme getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Danıştay Sekizinci Dairesinin Andımızla ilgili aldığı kararı temyize götüren Milli Eğitim Bakanlığının dilekçesinde tarihi ve sosyolojik olarak örtülemez yanlışlıklar vardır. Bakanlık diyor ki; 'Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini kuran kadro zaten gecikmiş olan süreci hızlandırmak için yoğun çaba harcamıştır.' Türkleri millet bilincine en geç ulaşan topluluk olarak değerlendirmek tarih inkarı, tarih ihmali, tarih ihanetidir. Unutmayınız ki, tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazinedir. Bu hazinenin talanına müsaade etmeyeceğiz, bu hazinenin karalanmasına onay vermeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanımızın temyiz dilekçesini görmediğine veya yoğunluktan dolayı dikkatle bakmadığına inanmak istiyor, bunu ümit ediyoruz. Türk milletine kara çalan zihniyet Orhun Yazıtlarını nereye koyacak? Tarihte kurulan 16 Türk devletini nasıl izah edecek? Türklerin millet bilincine en geç ulaşan topluluk olduğunu söyleyen şahıs direkt sana soruyorum, bunu nasıl yazdın, nasıl iddia ettin, hangi çevrenin mahsulü, nerenin piyonusun? Bu yanlı ve maksatlı değerlendirmelere imza atanlara diyorum ki, asıl sizin sabah akşam Andımızı okumaya ihtiyacınız vardır ve Türk milletinin kim olduğunu, Türklüğün nasıl bir tarih ve sosyolojik derinlikten süzülüp geldiğini öğrenmeniz şarttır, önünüzdeki asıl ödevdir."

Ömer Çelik

ÖMER ÇELİK: BAHÇELİ HAKLIDIR, BİZ DE KATILIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MEB'in 'Andımız' itirazı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, Bahçeli'nin "Öğrenci Andı" eleştirileri ile ilgili, "Haklıdır, biz de katılıyoruz. Bu AK Parti'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın başkanlığında, bakanlık adına oluşturulan temyiz dilekçesini de karşılamamaktadır. Milletimizin kendi çağdaşı olan milletlere göre, geç milletleşme sürecine girdiğine katılmıyoruz. Tarihsel ve ahlaki olarak bir hatadır. Sayın Bakanımız tarafından kapsamlı bir inceleme yapılıyor. Aslında bunun verilmesi gerekirdi. Oradaki avukatlar tarafından bu paragraf ekleniyor. Bürokratlar da hiçbir şekilde bunu kontrol etmiyor. Bu bürokratlar da görevden alınmıştır." dedi.