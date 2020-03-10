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MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüssalgını nedeniyle öğrenci, öğretmen ve bakanlığa bağlı personelleri uyardı.

10.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:07
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, öğrenci, öğretmen ve Bakanlığa bağlı personelden zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemeleri istendi.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı belirtildi.

"TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de yeni virüsün hızla yayıldığını ifade ettiği aktarılan yazıda şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz tarafından ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirleri alınmakta olup Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara da alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve Bakanlığımız personelinin bu süre zarfında tedbiren zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemeleri; yurt dışında görevli bulunan veya görevlendirilmeleri zaruri olan Bakanlık personelinin sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız ile bulundukları ülkenin resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütünün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.''

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Etiketler : Mustafa Safran, MEB, Güncel

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