MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında...
MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak.
13.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:24
MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak."
Kaynak: AA
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