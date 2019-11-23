MEB Öğretmenler Arası Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstiyoruz ki bütün okullarımızda edebiyatla, sanatla, kültürle, tabiatla ilgili faaliyetler olsun. Bu faaliyetlerle çocuklarımızın gönülleri bezensin, zihinleri zenginleşsin, kalpleri coşsun. Bunu eğitimin bir bütünsel karakteri olarak çok önemsiyoruz." dedi.

Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Konuşmasında sanatla, sporla, kültürle yoğrulmuş bir Öğretmenler Günü Haftası geçirildiğine dikkati çeken Selçuk, "Bunu neden özellikle bu şekilde tercih ediyoruz? Bu sualin cevabı açık aslında çünkü bizler insanın hamurunun, çamurunun, mayasının sanatla, kültürle, sporla, bilgiyle, bilimle olduğunu çok uzun bir süredir bellemiş olan insanlarız." ifadelerini kullandı.

Sanatın ince ayarından geçmemiş insanların olgunlaşma yolculuğunda bazı zafiyetlerin söz konusu olabileceğini dile getiren Selçuk, "Hayat damarımız olan sanatı korumak, kollamak, geliştirmek, daha da güzel bir yolculuğa eşlik etmek hepimizin vazifesi." diye konuştu.

"İstiyoruz ki bu gelenek devam etsin"

Törenin açılışında konser veren Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Armağan Elçi'ye teşekkürlerini ileten Selçuk, "sanat", "edebiyat", "kültür" denilirken "Hasan Ali Yücel" dememenin mümkün olamayacağını vurgulayarak, Yücel'in Türk kültürüne, edebiyatına ve dünya edebiyatına yaptığı katkılara dikkati çekti.

Türk edebiyatının öğretmenlerle zenginleşmiş bir edebiyat olduğunu ve bunun birçok örneğinin sıralanabileceğini ifade eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiyoruz ki bu gelenek devam etsin. Öğretmenlerimizin öğretmen odalarında, tabiatın içinde, hayatın her sahnesinde ürettikleri, gönüllerinden, zihinlerinden doğan, coşan kelimelerini davet edelim, onlar bizim misafirimiz olsun istedik. Misafirimiz olan kelimelerle birlikte Türkçemizi daha da güzelleştirelim ve öğretmenlerimiz arasında edebiyatın, kültürün yükselişi ve yücelişi konusunda bir hizmette bulunalım istedik.

İstiyoruz ki bütün okullarımızda edebiyatla, sanatla, kültürle, tabiatla ilgili faaliyetler olsun. Bu faaliyetlerle çocuklarımızın gönülleri bezensin, zihinleri zenginleşsin, kalpleri coşsun istiyoruz. Bunu eğitimin bir bütünsel karakteri olarak çok önemsiyoruz çünkü eğitim dediğimizde öğretim kazanımlarının çocuklarla paylaşılması ya da onlara aktarılmasından elbette bahsetmiyoruz. Biz eğitimden, terbiyeden söz ederken insanın olgunlaşma yolculuğuna hizmetten söz ediyoruz."

Selçuk, bu hizmetin hakkıyla yerine getirilmesi halinde toplumun yücelmesi açısından sağlanacak katkılara işaret etti.

"Hepimizin daha çok sanata, şiire ihtiyacı var"

Bakan Selçuk, yarışmaya ilişkin, "Yarışmamıza ülke genelinde 3 bin 689 eser gönderildi. İller öncelikle kendi değerlendirme kurullarında il birincilerini tespit ettiler. Bakanlık jürimizde yer alan Sayın Doğan Hızlan, Tarık Tufan, Bestami Yazgan, Prof. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Nezir Temur, Dr. Dinçer Apaydın hocalarımızın değerlendirmeleriyle ödüllerimiz de belirlenmiş oldu." bilgisini paylaştı.

Bakanlığın öykü yarışmasıyla ilgili çağrısına kulak veren, öyküleriyle "Ben de buradayım" diyen bütün öğretmenleri tebrik eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu vasıtayla daha çok edebiyata, şiire doğru yolculuğumuzu sürdüreceğiz çünkü hepimizin daha çok şiire ihtiyacı var. Eğer bir mottomuz olacaksa hepimizin daha çok sanata ihtiyacı var, hepimizin, bu toplumun daha çok şiire ihtiyacı var. Bunu hayata geçirebilmek için de hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. Ödül alan öğretmenlerimiz ve yarışmaya katılan bütün öğretmenlerimizin yazma tutkularının bir ömür boyu sürmesini gönülden temenni ediyorum.

Bunu öğrencilerimizle, çocuklarımızla, evlatlarımızla paylaşmayı da hayati bir vazife olarak telakki ediyorum. Eğer bu meseleyi çocuklarımızın hayatına sirayet ettiremezsek edebiyatın hayat, neşe veren güzelliğini çocuklarımıza tanıtamazsak kültürün devamlılığı, dolayısıyla medeniyetin devamlılığı konusunda zafiyetimiz ortaya çıkabilir."

Bu güzelliklerin artarak devam etmesi, bütün okulların kültür, sanat ve spor merkezi haline gelmesi, tabiatla iç içe olmasının desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Selçuk, "Kendi ülkemizdeki endemik bitkileri kıymetlilerimiz, yurttaşlarımız, kardeşlerimiz olarak gören bir milletiz. Dolayısıyla onlar da bizim çocuklarımızdır. Bu kadar tabiata ehemmiyet veren bir kültürün çocuklarımızda bu sanat ve zarafet odağını kaybetmesi elbette mümkün olamaz." diye konuştu.

Bakan Selçuk ödül verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve konusu "Anadolu" olarak belirlenen Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nda Ankara'dan Müzeyyen Alver birinci, Antalya'dan Harun Görücüler ikinci ve Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncü oldu.

Jüri özel ödülüne Giresun'dan Adem Çayan layık görülürken mansiyon ödülleri İstanbul'dan Muhammet Tekiner, Manisa'dan İsmail Kuşen, Sivas'tan Osman Çelik, Erzincan'dan Veli Üstün, Ordu'dan Kadir Girgin ve Hatay'dan Mukadder Bilgili'nin oldu.

Yarışmada dereceye girenler, ödüllerini Bakan Selçuk'un elinden aldı.

Törende Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Armağan Elçi de konser verdi.

Kaynak: AA