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MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin yapılacağı alanları duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, gelecek yıl düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) 18 alanda yapılacağı açıklandı.

27.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:40 MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin yapılacağı alanları duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, gelecek yıl düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) 18 alanda yapılacağı açıklandı.
Bakanlığın internet sitesinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020'de düzenlenecek ÖABT'nin yapılacağı alanlara ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, ÖABT gelecek yıl Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, lise matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehber öğretmen, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği alanlarında yapılacak.
Adaylara ÖABT'de sınıf öğretmenliği ve yabancı dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisiyle ilgili 45, alan eğitimiyle ilgili 30 soru sorulacak. Diğer alanlarda ise alan bilgisiyle ilgili 60, alan eğitimiyle ilgili 15 soru bulunacak.
ÖABT yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacak.

MEB, Güncel

Kaynak: AA

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