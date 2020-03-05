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MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürü olarak çalışan Hamza Aydoğdu, dün akşam ilk bölümü yayınlanan Öğretmen dizisine "Öğretmen psikopat değildir. İçerik sadece kocaman bir fiyasko" diyerek tepi gösterdi.

05.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:13

FOX TV'nin merakla beklenen gençlik dizisi Öğretmen, ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Liselerdeki öğrencilerin davranışlarına ayna tutan bir yapım olan Öğretmen dizisi ilk bölümüyle herkes tarafından beğenilirken MEB çalışanından tepki geldi.

"İÇERİĞİ TAM BİR FİYASKO"

MedYapım ve MF Yapım'ın yapımcılığını beraber üstlendiği Öğretmen dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İlk bölüm izleyiciler tarafından yoğun ilgi görürken diziye Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Aydoğdu, "Öğretmen ne olursa olsun, sevgi çınarıdır. Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler. Şefkat ve edeple terbiye edendir, psikopat değildir. Adı: Öğretmen İçeriği sadece ve sadece kocaman bir fiyasko" dedi.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

İlk bölümündeki giriş sahnesi ve sonrası yaşanan gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı diziyi çok beğendiklerini söyleyerek binlerce paylaşım yaptı.İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi önemli isimlerin kadrosunda olduğu dizi, ilk bölümüyle Twitter'da gündem oldu.

Öğretmen dizisi ilk bölümüyle çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturduÖğretmen dizisi ilk bölümüyle çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturdu

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MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

Hamza Aydoğdu, MEB, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (31)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Sevgi çınarımı!!!hadi 20 sene öncesinden bahsetsen tamam derdik de şimdi bildiğin para çınarı çoğu,eskiden öğretmen vardı şimdi "devletin maaşlı memuru"var
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1 0
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ADINIZI YAZIN:her meslekte iyi olduğu kadar kötüde var hiç unutmam yeğenime ilkokul öğretmenin uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddeti
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1 1
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LK:Sen de armut toplayıp kayda mı aldın
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1 2
RMZN:INTIHAR OLAYI COCUK VE GENCLERIN BILINC ALTINA ISLIYOR KESKE INTIHAR KONUSU ISLENMESEYDI
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3 0
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FB Lİ:TARTIŞMASIZ SON DÖNEMDE YAPILAN EN MÜKEMMEL DİZİ. . . .
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1 4
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HASAN:Dizinin konusu çok saçma geldi. Doping alıp almadığı adli raporlarda belli olur zaten. Kız öğrenci suçsuz olduğunu böylece ispatlayabilir, intihar etmesine ne gerek var ki!!!
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3 1
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KARA:KAFANIZA GÖRE ASKER POLİS ÖĞRETMEN DOKTOR MESLEKLERİNİ KUTSALLAŞTIRMAYIN. İŞİNİZİ GÜZEL YAPIYORSANIZ HER İŞ KUTSALDIR. AMA MESLEĞİ KÖTÜYE KULLANMA VARSA NE MESLEK SAHİBİ OLURSANIZ OLUN KOCA Bİ HİÇ OLURR.
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26 4
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KARA:BU MESLEKLERE KUTSAL DEĞİL DEMEDİM BEN. İŞİNİ LAYIKIYLE YAPARSAN HER MESLEK KUTSALDIR BENCE İŞİNİ MESLEĞİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞIN ZAMAN SIKINTI.
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5 0
1234:kardeşim haklısın ama bunlar cidden kutsal meslekler içeriklerine göre tabiki her meslek her iş değerli ama
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2 0
MUHAMMET CAN:10 NUMARA DİZİ. ORADA VERİLMEK İSTENEN DERSİ ANLAMAMIŞ MÜDÜRBEY. OLAY ÖGRETMEN DEGİL ORDA. OLAY BAŞKA . SEN DAHA ANLAMADINMI BÜDÜRCÜM :)))
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17 4
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5.03.2020 17:57:20