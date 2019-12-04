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"MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi

MEB ile Arçelik arasında imzalanan "Dijital Kanatlar" projesinin anlaşmasına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili Bakanlık'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır" denildi.

04.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:27

Milli Eğitim Bakanlığı ile Arçelik firması arasında imzalanan protokolde, İmam Hatip Okulları'na yönelik ayrımcılık yapıldığı iddia edilmişti. 81 ilde 100 ortaokulda başlatılacak projenin anlaşma protokolünde, "İmam hatip okulları seçilmeyecektir" ibaresinin yer aldığı belirtilmişti.

"PROJENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ"

Bakanlık, 'MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık' iddialarına ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 'MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam hatip okulları kesinlikle olmayacak' başlıklı haberle ilgili bir açıklamanın yapılması gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile Arçelik A.Ş. arasındaki 'Dijital Kanatlar' Projesi İş Birliği Anlaşması 25.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, ilgili Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaokulları kapsadığı için yazıda anlaşmanın yol açtığı hukuki sorumluluk gereği 'okul ve öğretmen seçim kriterleri' belirtilmiş olup, hatalı bildirim yapılmaması için dikkat edilecek hususlar bölümünde söz konusu ifadeye yer verilmiştir. İş birliği protokolleri, tarafı olan genel müdürlüklerin bağlı oldukları okulları kapsamaktadır. İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de öğrencilerimize teknolojiyi etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması, nitelikli ortam ve etkinliklerin planlanarak uygulanması adına çok sayıda benzer iş birliği çalışması bulunmaktadır. Ayrıca, 03.12.2019 tarihi itibariyle söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Arçelik A.Ş., MEB, Güncel

Kaynak: İHA

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