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MEB: "Sınır illerinde eğitim süreçlerinin takibi için koordinasyon kurulu oluşturuldu"

Milli Eğitim Bakanlığında sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu.

14.10.2019 18:45MEB:
Milli Eğitim Bakanlığında sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, sınır illerinde eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için koordinasyon kurulu oluşturdu. Kurul ilk toplantısını ise Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında gerçekleştirdi. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle okulların tatil edildiği bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için atılacak adımların masaya yatırıldığı toplantıda görüşülen önlemler bölgedeki eğitim yöneticileriyle birlikte tüm detaylarıyla değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde uygulama safhasına geçilecek.
(İHA)

Mustafa Safran, Güncel

Kaynak: İHA

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