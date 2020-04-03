MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MB), haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjanı listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

ATAMA SONUÇLARI 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

60 branşta ataması yapılacak olan 19 bin 910 öğretmenin listesiniaşağıda görebilirsiniz.