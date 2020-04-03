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MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

03.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:36

Milli Eğitim Bakanlığı (MB), haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjanı listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

ATAMA SONUÇLARI 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

60 branşta ataması yapılacak olan 19 bin 910 öğretmenin listesiniaşağıda görebilirsiniz.

MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Etiketler: Güncel

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Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
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