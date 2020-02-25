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MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, yaşanan gelişme sonrası MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranından sonuçlarını öğrenmeye çalıştı.

25.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:24MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?

MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarını bekleyen adayların bekleyişi sonuçlandı ve MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! e-Devlet üzerinden adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilecek. İşte MEB sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları!

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI E-DEVLET'TE

Adaylar sonuçları, e-Devlet Kapısı'ndan öğrenilebilecek.

MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ!

MEB ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.


MEB, Gündem, Eğitim, Güncel

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