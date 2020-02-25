MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?

MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarını bekleyen adayların bekleyişi sonuçlandı ve MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! e-Devlet üzerinden adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilecek. İşte MEB sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları!
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI E-DEVLET'TE
Adaylar sonuçları, e-Devlet Kapısı'ndan öğrenilebilecek.
MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ!
MEB ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.