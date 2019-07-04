04.07.2019 18:36
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MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Kaynak: AA
MEB, Güncel

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