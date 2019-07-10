MEB teneffüs süreleri uzattı! İşte yönetmelikteki değişikler!

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanunun ardından ilgili yönetmeliği yeniden düzenledi. Düzenlenen yeni yönetmelikte ilköğretim okullarında teneffüs süresi 10 dakikadan 15 dakikaya uzatıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte başka değişiklik de yapıldı. Peki MEB, düzenlenen okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde başka ne değişiklikler yaptı? Detaylar haberimizde…
50'ŞER DAKİKALIK, ARALIKSIZ EĞİTİM GELİYOR!
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. MEB, yeni düzenlemede okul öncesi eğitim kurumlarındaki ikili eğitim yapılma zorunluluğunu kaldırdı. Buna göre, okul öncesi kurumlarda güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık, aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim tam gün olarak yapılacak. Ama kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunluğu kaldırılmadı.
İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
- Teneffüs süreleri uzatıldı: Bir ders saati 40 dakika olan ilköğretim okullarında çocuğun gelişimine katkı sağladığı gerekçesiyle teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.
- Sosyal etkinlikler için rehberlik yapılacak: Yeni mevzuatta ilköğretim kurumlarında öğrencilere sosyal etkinlikler için rehberlik yapılması da düzenlendi. Buna göre, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında, rehberlik hizmetlerini yürütmek için rehberlik servisi oluşturulacak. Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.
- Anaokula ve ilkokula başlama yaşı değiştirildi: Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak olan çocukların kaydı yapıldıktan sonra, fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar kaydedilebilecek. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilecek.
- Ara tatillerde öğretmenlerin mesleki çalışmaları kendi okullarında olacak: Yaz tatili süresi öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için iki hafta kısaltıldı. Yaz tatilinden alınan iki hafta her dönem için birer haftalık ara tatil olacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu ara tatillerde yönetici ve öğretmenler, kendi okullarında mesleki çalışmalarını yürütecek.
- Öğretmenlerin nöbet görevlerine açıklık: Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin nöbet tutacakları yere, hamile öğretmenlerin nöbet görevlerine, özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenlerinin nöbet görevlerine açıklık getirildi. Normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önüne alınarak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenecek. Engelli öğretmenlere ve bakmakla yükümlü olduğu birey bulunanlara, bu durumlarından dolayı hayatlarını kolaylaştırmak için nöbet görevi verilmeyecek. Fakat bu durumdaki öğretmenlere, nöbet, istekleri göz önünde bulundurularak gün tercihlerine göre tutturulabilecek.
- Sosyal medyada izinsiz yayın yapana kınama verilecek: MEB'in yeni mevzuatında, öğrencilerin kınama yaptırımını gerektiren davranışları düzenleyen hükümlerine yeni madde eklendi. Buna göre, daha önce kınama gerektiren fiiller arasında sayılan, "okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek" şeklindeki madde, "bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak" olarak yeniden düzenlendi.
- Okul öncesi eğitimde, eğitime erişim modeli: Düzenlenen yeni yönetmelikte okul öncesi eğitim, çağ nüfusu az olduğu için şube açılamayan yerleşim yerleri ile çağ nüfusunun yoğun, fiziki şartların yetersiz olduğu yerleşim yerlerindeki çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak için; gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi ve benzeri esnek saat ve zamanlı eğitime erişim modelleri uygulanabilecek, gezici öğretmen görevlendirilebilecek. Uygulanacak olan farklı erişim modellerinde bir yılda en az 200 etkinlik saati eğitim yapılacak. Bir günde yapılacak eğitim, 2 etkinlik saatinden az olmayacak.