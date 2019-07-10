MEB teneffüs süreleri uzattı! İşte yönetmelikteki değişikler!

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanunun ardından ilgili yönetmeliği yeniden düzenledi. Düzenlenen yeni yönetmelikte ilköğretim okullarında teneffüs süresi 10 dakikadan 15 dakikaya uzatıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte başka değişiklik de yapıldı. Peki MEB, düzenlenen okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde başka ne değişiklikler yaptı? Detaylar haberimizde…

50'ŞER DAKİKALIK, ARALIKSIZ EĞİTİM GELİYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. MEB, yeni düzenlemede okul öncesi eğitim kurumlarındaki ikili eğitim yapılma zorunluluğunu kaldırdı. Buna göre, okul öncesi kurumlarda güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık, aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim tam gün olarak yapılacak. Ama kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunluğu kaldırılmadı.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER