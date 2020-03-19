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MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.

19.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:19
MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Ekonomi

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