MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.
19.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:19
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Ekonomi