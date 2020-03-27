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MEB, YKS'de sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
MEB, YKS'de sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
Buna göre, YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.
YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milli eğitim bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu, MEB, Güncel

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