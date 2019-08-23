MEBBİS giriş: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından 5-9 Ağustos'ta yer değişikliği başvuruları alınmıştı. 22 Ağustos itibariyle öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri alınmaya başlandı. Yer değiştirme için tercihler ise 22-27 Ağustos tarihlerinde aşağıdaki MEBBİS girişi bağlantısı üzerinden yapılacak. Açılan sayfada e-devlet girişi veya TC kimlik numarası ile şifre girmeniz gerekiyor.

YER DEĞİŞTİRME TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YER DEĞİŞTİRME KONTENJANLARI

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak.

Alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile boşalması muhtemel eğitim kurumları, kontenjan durumlarını aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

YER DEĞİŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

Yer değiştirmeler, bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında yer değiştirme bas¸vurularının son günü, hizmet süresinin hesabında da 30 Eylül esas alınacak.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

ÖĞRETMENLER MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ TERCİHLERİ

Başvurular iki aşamada alınacak. Birinci aşamada öğretmenler, elektronik başvuru formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçtikleri başvuru formunu onaylatacak.

İkinci aşamada öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi "http://personel.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecek.

Başvurular, 5-9 Ağustos'ta kabul edilecek ve onaylanacak. Tercihler ise 22-27 Ağustos'ta yapılacak ve onaylanacak.

ATAMALAR NE ZAMAN?

Tercih sürecinin ardından atamalar, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.