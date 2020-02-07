Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?

Meblağ kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Meblağ nasıl yazılır? Meblağ mı, mevla mı, mebla mı? TDK'ya göre meblağ kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MEBLA NASIL YAZILIR? MEBLAĞ MI, MEBLA MI?

Mebla nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "meblağ" şeklindedir. 'ğ' Türkçe'ye has bir harftir ve birçok kelimede de bulunmaz. Ancak TDK'ya göre mebla kelimesinin doğru yazılışı meblağ şeklindedir.

Mebla - yanlış

Mevla - yanlış

Mevlağ - yanlış

Meblağ - doğru

MEBLAĞ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Üniversite mezunu arkadaşlarım uçuk bir meblağya çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan düğünün meblağsı bu yıl etkiledi.