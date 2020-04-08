Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mecburi karantinadaki Osmaniye'de önlemler sıklaştırıldı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığının açıklamasının ardından 4 büyükşehir arasında kalarak mecburi olarak karantina altında kalan Osmaniye'de, önlemler artırıldı.

08.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:38
Mecburi karantinadaki Osmaniye'de önlemler sıklaştırıldı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığının açıklamasının ardından 4 büyükşehir arasında kalarak mecburi olarak karantina altında kalan Osmaniye 'de, önlemler artırıldı. Bu kapsamda, Hatay'ın Erzin ilçesini Osmaniye'ye bağlayan ara yol, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışları engellemek amacıyla yola toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Karantina kapsamında, Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından 4 büyük şehir arasında olan Osmaniye'de mecburi karantina kapsamına girdi. Kolluk kuvvetleri, il sınırı giriş ve çıkışlarında önlem alarak, diğer komşu şehirlerden gelen olup olmadığı yönünde tedbir aldı. Araç sürücüleri ve yolcuların ateşleri ölçülüp, izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri istenen araçtakilerin kayıtları alınıp, maske takmaları istendi. İzinli olarak mecburiyetten dolayı yolculuğa çıktıklarını söyleyen sürücüler, 'Evde kalın sağlıklı kalın' diyerek uyarılarda bulundular.

İLÇE, BELDE VE KÖYLERE GİRİŞLERE KISITLAMA

Osmaniye'de, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, vatandaşların ilçelere, beldelere ve köylere, köylerden beldelere ilçelere ve il merkezine, ilçelerden ilçelere sosyal hareketliliğin ve insanlar arası teması azaltmak ve sosyal izolasyonun sağlanması için özel araçlar ile gidiş ve gelişin zorunlu haller dışında kısıtlanmasına karar verildi.

ULAŞIMA KAPATILDI

Osmaniye'nin Düziçi İlçesine bağlı Ellek Beldesi ile Şekerdere Köyü arasındaki yol ve beldeye giden tarla yolları toprak dökülerek, ulaşıma kapatıldı. Ellek Belediyesi'nden yapılan duyuruda ise şöyle denildi:

"Çok Kıymetli belde halkımız ve civar köylerimizin kıymetli vatandaşları, siz değerli vatandaşlarımızın sağlığını daha iyi korumak adına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek,toplumun sağlığı ve kamu düzenini korumak için Düziçi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı olarak alınan ek tedbirler kapsamında beldemiz sınırlarında bulunan; Ellek Beldesi - Şekerdere-Osmaniye güzergahında bulunan anayolumuz, Şekerdere köy sınırına yakın bölümde, Ellek Beldesi Aydınlar Mahallemiz sınırları içerisinden geçen Karagedik -Selverler köylerinin Osmaniye ilimize çıkan grup yollarını Aydınlar-Şekerdere Köyü Akarcalar Mahallesi sınırından, Ellek Beldesi-Karagedik Köyü-Osmaniye güzergahında bulunan anayolunun Kumarlı Köyü ile kesişen bölümünde geçici süreliğine ulaşıma kapatılmıştır. Kapatılan güzergahlarda Belediye personellerimiz tarafından Kasabaya giriş çıkışlarda vatandaşın ateşi ölçülüyor. Bütün giriş çıkışlar kontrollü yapılmaktadır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Osmaniye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mecburi karantinadaki Osmaniye'de önlemler sıklaştırıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: Sakarya'da 2 yurtta koronavirüs hastaları gözetim altında tutulacak - Haber 17:24: Kuveyt Sağlık Bakanı: "Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek" - Haber 17:24: 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:24: Asker çocuğu iki kardeş harçlıklarını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 17:24: Mercedes-Benz'in araç teslimatları ilk çeyrekte yüzde 15 düştü - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber